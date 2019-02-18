جو قديح يكشف للفن ما جرى معه في أميركا بسبب "الشرّ الاوسط"خاص بالصور- وديع الشيخ يحيي سهرة استثنائية...

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل ​جو قديح​ لعرض مسرحيته التي تحمل عنوان The Middle Beast "الشرّ الاوسط."

جو خصّ موقع الخليج 365 بتصريح أورد فيه أن أول من علم بالمسرحية كانت الإعلامية هلا المر، وذلك عام 2001 حين كان بضيافة هلا في الإذاعة برفقة صديقتهما عبير حداد، وتابع أنه أخبر هلا حينها عن مشروع المسرحية.

وتابع جو أنه حين كان متوجهاً عام 2003 إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعرض المسرحية واجه مشكلة في الفيزا حيث أنه كان لديه فيزا سياحية وليس فيزا للعمل، وبالفعل لحق بفريق عمل المسرحية إلى هناك بفيزا سياحية وانتظر مدة 4 أيام حتى وصلت فيزا العمل له.

وأضاف جو أنه تحدث في هذا الوقت مع الإعلامية هلا المر وعبير حداد ، وأمّنت عبير الممثل جاك مارون ليقوم بالدور بدلاً من جو قديح خلال الأيام الأربعة التي لم يكن لديه فيها فيزا العمل.

واستدرك جو أنه عاد وقدم المسرحية عام 2008، وواجه التهديدات بسبب صحافية وصفها بالصحافة الصفراء، "ما بدي قول اسمها كانت تئذي كتير، جربت تئذيني وما بعرف مين دعاها عالمسرحية"، وتابع أن هذه الصحافية حللت دمه من خلال التلفزيون الذي تمتلكه -واصفاً هذه المحطة بالـ" هرطقة"- ومجلة الفضائح التي تمتلكها.

وعن كيفية مواجهته لما جرى معه قال "كان آخر هم على قلبي".

وقال جو :"المسرحية كوميدية جداً وجريئة، قدمتها عام 2008 في لبنان وعام 2003 في نيويورك، ورأيت في العروض مشاهدين يختنقون من شدة الضحك وهي ضحكة ذكية لأنها تلامس المحرمات من دون التجريح بأحد."

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وأضاف :"المسرحية تحكي عن الأديان الثلاثة الشرق أوسطية وهي المسيحية الإسلام واليهودية، ولكني لا أذكر هذه الأديان بشكل مباشر، بل أقدم كاريكاتور عن ثلاث شخصيات يرمزون لهذه الأديان، وفي التفاصيل أن إمرأة تجسد القانون الأميركي تدفع رجلاً ويتم الإختلاف حول ما سيكون مصير هذا الرجل، فيتم التفاوض على قطعة أرض يريد اليهودي أن يسرقها أو يشتريها والمسلم يريد أن يبيعها حتى لا يخسر فيها أما المسيحي "عم بيسمسر" بينهم".

كما قال جو عن المسرحية :"هي كوميديا سوداء تلامس المحرمات التي نتحدث عنها في الصالونات ومع أنفسنا لكن لا نواجهها، خاصة أننا نعيش في بلد من الصعب أن تحلل فيه الأمور سياسياً وأحياناً طائفياً، في حين أن الإنسان يبقى إنساناً بغض النظر عن لونه أو دينه أو معتقده."

وعبّر جو عن سعادته بأجواء التمارين على المسرحية، بسبب فريق العمل الرائع وهم بيار شاماسيان وطلال الجردي وأنطوان بلابين وصولنج تراك.

موسيقى المسرحية هي للفنان ميشيل ألفترياديس، النص والإخراج لجو قديح وساهم في إعداد النص مجموعة من الأشخاص بينهم ايلي كرم ومارك قديح وأنطوان بلابين.

وينطلق عرض المسرحية في 28 شباط/فبراير ويستمر حتى 24 آذار/مارس على مسرح مونو عند الساعة الثامنة والنصف مساءً،

ويمكن الحجز على الرقم 71994666