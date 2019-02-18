خاص بالصور- وديع الشيخ يحيي سهرة استثنائية في جبيل

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني وديع الشيخ سهرة استثنائية في مدينة جبيل التي كانت على موعد هذه المرة مع سهرة مميزة حيث قدم وديع اجمل الاغاني الطربية والشعبية.
وبدأت السهرة مع الفنان محمد شهاب الذي قدم بدوره اغان عاطفية خاصة بمناسبة عيد العشاق.
بعدها اعتلى المسرح الاعلامي غي أسود، وقدم الفنان وديع الشيخ الذي دخل بصعوبة الى المسرح بحيث إجتمع كل الحضور لحظة دخوله لإلتقاط الصور. وقدم وديع وصلة غنائية غنية بالطرب والاغاني الشعبية، كما لبى طلبات الحضور ولم يبخل عليهم بأدائه المميز.
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