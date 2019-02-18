خاص الفن- رامي عياش يتابع اليوم تصوير كليب جديد بتوقيع فادي حداد

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الثانية في اسابيع قليلة يقف البوب ستار رامي عياش امام كاميرا فادي حداد لتصوير كليب جديد من ألبومه المنتظر حسب ما علم موقع الخليج 365. رامي يصور الكليب في بيروت اليوم بعد ان انتهى من تصوير كليب آخر الاسبوع الماضي.
سيجمع العمل المصور عدداً من المشاهد القوية جدا من رامي، وسيصدر بعد اطلاق الالبوم تباعا وستكون الفنانة فيفي عبده معه بهذا العمل.
خطة إصدار الألبوم ستتم بطرح أغنية جديدة كل تسعة أيام، لحين إكتمال الألبوم منتصف شهر آذار/مارس المقبل.
الألبوم يضم 10 أغنيات، تعاون فيها عياش مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، نور الملاح، جان ماري رياشي، سليم عساف، كاترين معوض، محمد رفاعي، محمود خيامي، أحمد شتا، سما، معتصم حمزة، بهاء حمزة، عمرو الشاذلي، خالد فيرناس، إضافة إلى أعمال عدة من ألحان رامي عياش.
الألبوم منوع بين الايقاعي والرومنسي وقد عمل عليه بدقة كبيرة ليخرج افضل ما لديه وليقدمه للجمهور المتعطش لسماع اغنيات جديدة وجميلة.
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