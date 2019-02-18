خاص وبالفيديو- هذا ما كشفه أنس فخري عن صباح فخري وهكذا رد على الشائعة التي طالته

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان ​أنس فخري​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

كشف أنس عن حوار دار بينه وبين والده الفنان ​صباح فخري​ حول كيفية وضع نهاية لمسيرته الفنية الطويلة، إلا أن صباح رفض ذلك، وقال لأنس إنه يريد أن يموت على المسرح.

أما عن الشائعة التي إنتشرت حول إستغلال أنس لصباح، فرد عليها بأنها إنحسرت لأنها غير صحيحة، رغم أنه إنزعج كثيراً حتى برزت الحقيقة لأنها كانت عكس الواقع، وهي أن والده لم يدعمه في هذا المجال.

لمعرفة كل ما قاله الفنان أنس فخري، يمكنكم متابعة المقابلة كاملة في الفيديو المرفق.

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