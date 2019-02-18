- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان أنس فخري ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.
كشف أنس عن حوار دار بينه وبين والده الفنان صباح فخري حول كيفية وضع نهاية لمسيرته الفنية الطويلة، إلا أن صباح رفض ذلك، وقال لأنس إنه يريد أن يموت على المسرح.
أما عن الشائعة التي إنتشرت حول إستغلال أنس لصباح، فرد عليها بأنها إنحسرت لأنها غير صحيحة، رغم أنه إنزعج كثيراً حتى برزت الحقيقة لأنها كانت عكس الواقع، وهي أن والده لم يدعمه في هذا المجال.
لمعرفة كل ما قاله الفنان أنس فخري، يمكنكم متابعة المقابلة كاملة في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هذا ما كشفه أنس فخري عن صباح فخري وهكذا رد على الشائعة التي طالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.