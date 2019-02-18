إستفتاء الفن : إختاروا أجمل صوت بالنسبة لكم من بين هؤلاء الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع هو : إختاروا أجمل صوت بالنسبة لكم من بين هؤلاء الفنانات .. ​آمال ماهر​، ​أنغام​، ​شيرين عبد الوهاب​ أو ​سميرة سعيد​؟

للتصويت الرجاء الدخول على الرابط التالي: