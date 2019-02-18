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Feb 18, 2019
في خطوة لافتة وبارزة وبعد نجاحه في موسميه الأول والثاني عبر شاشة الMTV ، أعلن البرنامج الأول للإغتراب اللبناني ” سفراء الأرز ” عن إتفاقية تعاون وشراكة مع ” فوربس الشرق الأوسط ” في فندق Le Royal ضبيه .
وقامت الإعلامية هيفا شربل منتجة مقدّمة ومعدّة البرنامج بالتوقيع على هذه الشراكة مع السيّدة نورا أبو شقرا الممثلة الحصريّة والرسمية ل ” فوربس ” في لبنان ” بحضور السيّدة جويس معوّض، السيّد عماد شربل ومخرج البرنامج غريغوري عيراني .
وفي حديث خاص ، عبّرت هيفا عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع ” فوربس ” مؤكدة أنها تضيف الكثير للإثنين معاً . وأضافت : ” سفراء الأرز برنامج حقّق نجاحاً ملفتاً وكبيراً خلال فترة زمنيّة قصيرة وهذه الشراكة تزيد ثقتنا بالنجاح الذي حققناه ، فوربس رأت مواصفات تشبهها ولذلك قرّرت التعاون معنا ” . هيفا أكّدت أن سبب التريّث في عرض الموسم الثالث من البرنامج يعود الى إتمام هذه الشراكة مؤكّدة أن البرنامج سيخصّص مساحة لForbes ” .
وأبدت هيفا تفاؤلها في الموسم الجديد من البرنامج ووعدت بالكثير من المفاجآت ، كما كشفت أن الموسم الثالث سيحمل معه نجاحات عديدة وقصص مؤثرة لعدد كبير من اللبنانيين من كافة أرجاء العالم . وأضافت : ” لا يوجد برنامج ينافسنا ، قوتنا أنه بإمكاننا أن نطل أسبوعيّا عبر شاشة الMTV بحلقات مميّزة ومتنوعة ، الإنتشار اللبناني هو أجمل صورة للبنان في العالم ويستحق أن ننقل صورته الجميلة على الهواء بطريقتنا الفريدة ” .
وعن من تطمح لإستضافته في برنامجها ، أكّدت هيفا أنها تطمح لإستضافة اللبناني كارلوس غصن حيث كشفت عن مفاجأة وهي تواصلها مع فريق عمله منذ فترة إلا أن توقيفه حال دون اللقاء . وتابعت : ” أنا واثقة من براءته ، هو شخص ناجح وبارع على مستوى العالم من خلال إنجازاته ويستحق أن ترفع له القبعة ” .
وبدورها ، إعتبرت السيّدة نورا ابو شقرا الممثلة الرسمية ل ” فوربس ” في لبنان أن هناك تلاقي بالرؤيا بين مهمة ” فوربس ” وبرنامج ” سفراء الارز ” الذي يغطي على النجاحات البارزة للبنانيين
في العالم حيث شدّدت على أهميّة هذا التعاون مؤكّدة أنه أتى نتيجة نجاح البرنامج في نقل الصورة الجميلة لنجاحات اللبنانيين في دول الإنتشار .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرّة فوربس تتعاون مع برنامج تلفزيوني لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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