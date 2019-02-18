لأول مرّة فوربس تتعاون مع برنامج تلفزيوني لبناني

في خطوة لافتة وبارزة وبعد نجاحه في موسميه الأول والثاني عبر شاشة الMTV ، أعلن البرنامج الأول للإغتراب اللبناني ” سفراء الأرز ” عن إتفاقية تعاون وشراكة مع ” فوربس الشرق الأوسط ” في فندق Le Royal ضبيه .

وقامت الإعلامية هيفا شربل منتجة مقدّمة ومعدّة البرنامج بالتوقيع على هذه الشراكة مع السيّدة نورا أبو شقرا الممثلة الحصريّة والرسمية ل ” فوربس ” في لبنان ” بحضور السيّدة جويس معوّض، السيّد عماد شربل ومخرج البرنامج غريغوري عيراني .

وفي حديث خاص ، عبّرت هيفا عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع ” فوربس ” مؤكدة أنها تضيف الكثير للإثنين معاً . وأضافت : ” سفراء الأرز برنامج حقّق نجاحاً ملفتاً وكبيراً خلال فترة زمنيّة قصيرة وهذه الشراكة تزيد ثقتنا بالنجاح الذي حققناه ، فوربس رأت مواصفات تشبهها ولذلك قرّرت التعاون معنا ” . هيفا أكّدت أن سبب التريّث في عرض الموسم الثالث من البرنامج يعود الى إتمام هذه الشراكة مؤكّدة أن البرنامج سيخصّص مساحة لForbes ” .

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وأبدت هيفا تفاؤلها في الموسم الجديد من البرنامج ووعدت بالكثير من المفاجآت ، كما كشفت أن الموسم الثالث سيحمل معه نجاحات عديدة وقصص مؤثرة لعدد كبير من اللبنانيين من كافة أرجاء العالم . وأضافت : ” لا يوجد برنامج ينافسنا ، قوتنا أنه بإمكاننا أن نطل أسبوعيّا عبر شاشة الMTV بحلقات مميّزة ومتنوعة ، الإنتشار اللبناني هو أجمل صورة للبنان في العالم ويستحق أن ننقل صورته الجميلة على الهواء بطريقتنا الفريدة ” .

وعن من تطمح لإستضافته في برنامجها ، أكّدت هيفا أنها تطمح لإستضافة اللبناني كارلوس غصن حيث كشفت عن مفاجأة وهي تواصلها مع فريق عمله منذ فترة إلا أن توقيفه حال دون اللقاء . وتابعت : ” أنا واثقة من براءته ، هو شخص ناجح وبارع على مستوى العالم من خلال إنجازاته ويستحق أن ترفع له القبعة ” .

وبدورها ، إعتبرت السيّدة نورا ابو شقرا الممثلة الرسمية ل ” فوربس ” في لبنان أن هناك تلاقي بالرؤيا بين مهمة ” فوربس ” وبرنامج ” سفراء الارز ” الذي يغطي على النجاحات البارزة للبنانيين

في العالم حيث شدّدت على أهميّة هذا التعاون مؤكّدة أنه أتى نتيجة نجاح البرنامج في نقل الصورة الجميلة لنجاحات اللبنانيين في دول الإنتشار .