ثلاث شابات يخضْنَ المغامرة في “وين الحين”

رحلات سياحية إلى بلدان مختلفة حول العالم، لم تجُل فيها الكاميرات سابقاً، ولم تسبر أغوارها أو معالمها الطبيعية المميزة، تقوم بها 3 شابات سعوديّات هن هيا السماري، ونهال فلمبان، وسارة عمر، يخضن المغامرة معاً ضمن البرنامج الجديد “وين الحين” على MBC1. ينطلق البرنامج قبيل تعرّف الشابات الثلاثة، حين يلتقين في أحد المقاهي في المملكة العربيّة السعودية، ويتعرفن إلى بعضهن، لتبدأ رحلتهن معاً.

ليس حب السفر وحده هو الذي يجمع الشابات الثلاث، فلكل منهن شغفها الخاص الذي تشاركه مع المشاهدين ضمن حلقات البرنامج. هيا السماري تعشق المغامرة والاستكشاف، ومن خلال يوم ترفع فيه الأدرنالين لدى من يخوضون التجربة معها، تنقل المشاهد إلى أجواء تضج بالحماسة وتحبس الأنفاس، مع مزيد من التشويق والنشاطات الرياضيّة والترفيهيّة. أما نهال فلمبان، فلديها مدونة خاصة بالطعام، وتبحث في طبيعة المأكولات من مختلف البلدان، وتستكشف الأغذية في كل منطقة يتوقف عندها فريق البرنامج. في وقت تهتم سارة عمر الخبيرة في مجال السفر بالتعريف بالبلدان واستكشاف طبيعتها ومناطقها بطريقة غير تقليدية.

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ضمن هذه الخلطة المتوازنة يتعرّف الجمهور على تجارب حقيقة وأنماط حياة جديدة ومتنوعة، فتتوّزع المهمات بين الشابات الثلاث خلال ثلاثة أيام متتالية، تتولى كل واحدة منهن إدارة يوم واحد ضمن تخصصها، فيما يتخذ اليوم الرابع طابعاً إنسانياً يقع ضمن ما يسمى بالسياحة المجتمعية. بدورهنّ تنشر الشابات الثلاث هذا النوع من التوعية في كل بلد يزرنه، حيث يختلف نوع هذه الخدمة أو العمل التطوعي من بلد إلى آخر بحسب حاجات هذه البلدان.. ففي بعضها يساهمن في مجال التعليم، وفي أماكن أخرى يساعدن كبار السن والمعوّزين، وينشرن التوعية في مجال السياحة والثقافة في كافة المناطق، وذلك في سياق إطار تعاون البرنامج مع جمعيات رسمية وجهات حكومية سعياً لتحقيق هذا الإنجاز. الهدف في نهاية المطاف تعريف الجمهور أن السياحة ليست فقط للترفيه والتسلية وزيارة مواقع أثرية وتاريخية أو تجربة مأكولات جديدة، بل يمكن أن يضاف إلى كل ذلك جانب إنساني يهدف إلى تحقيق قيمة إنسانية راقية.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيجول على عددٍ من الدول تبدأ من مدغشقر، وتعرّج على جنوب افريقيا، وبنغلادش والمملكة العربيّة السعودية والفلبين وفنلندا، مروراً بمصر وسلطنة عُمان، كما تشترك “MBC الأمل” مع مقدمات البرنامج في إحدى التجارب الإنسانية في الأردن، وذلك ضمن زيارة لمخيم الزعتيري للاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُعرض برنامج “وين الحين” على MBC1، اعتباراً من 19 شباط/فبراير، كل ثلاثاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.