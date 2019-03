محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 17 فبراير، إيراد قُدر بـ 127 ألفًا و514 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 55 ألفًا و221 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 43 ألفًا و138 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 41 ألفًا و836 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 39 ألفًا و780 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "The Upside" بعد تحقيقه 25 ألفًا و215 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "The Prodigy" بطولة Taylor Schilling، ووصلت إيراداته 21 ألفًا و955 جنيهًا.

وذهب المركز الثامن لفيلم "how to train your dragon" والذي حقق 17 ألفًا و252 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "The Lego Movie 2" محققًا 9 آلاف و573 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 9 آلاف و129 جنيهًا.