شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء تصوير Hobbs & Shaw.. داوين جونسون: "أصعب فيلم فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل العالمى داوين جونسون عن الانتهاء رسمياً من تصوير فيلم الأكشنHobbs & Shaw، المشتق عن السلسلة الشهيرة Fast & Furious، والقادم فى دور العرض فى بداية شهر أغسطس المقبل.

ونشر ذا روك صورة من أخر يوم للتصوير على حسابه الشخصى بجوار الممثل العالمى جيسون ستاثام، وكتب: "اليوم آخر يوم تصوير لأصعب فيلم قمت بتصويره فى حياتى".

الفيلم الجديد يضم جونسون وستاثام والمقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الجزء الجديد بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية مستقبل البشرية.



كواليس تصوير فيلم Hobbs & Shaw

يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.