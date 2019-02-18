نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها بحضور سيرين عبد النور و وليد توفيق.. شاهدوا قالب الحلوى من 4 طبقات!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 05:10 مساءً -

إحتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها مع أصدقائها المقرّبين وعائلتها وقطعوا معها قالب الحلوى.

وفي التفاصيل، شارك في حفل عيد ميلاد الفنانة نجوى كرم كلّ من الممثلة سيرين عبد النور والإعلامية جومانة بو عيد والمخرج كرم كرم، كما غنّى لها الفنان وليد توفيق أغنية “انزل يا جميل عالساحة”.

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وقد لفت قالب الحلوى الّذي أُعدّ خصيصاً لهذه المناسبة الأنظار إذ تميّز بلونه البنفسجي، وتكوّن من أربع طبقات تُوّجت بإسم نجوى كرم في أعلاه.





