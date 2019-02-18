كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 05:10 مساءً -

صدمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ الحضور بإطلالتها الجريئة في المسابقة العالمية السنوية Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة، وذلك ليلة أمس الأحد.



وظهرت كيم كارداشيان بأجرأ فستان حسب وصف الاعلاميين الذذين كانوا متواجدين اذ اثار الجدل لانه فاضح جدا وكاد لا يغطي شيئاً من صدرها. هذا الفستان من توقيع المصمم الفرنسي العالمي “تيري موغلر” ويعود لعام 1998، حيث جاء تصميمه على شكل ربطات مخملية التفت حول صدرها وخصرها. الجزء السفلي من الفستان جاء بنوع قماش مختلف التصق بجسدها واعطى للاطلالة تميزا اكبر. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالتها الجريئة.. شاهدوا كيم كارداشيان تصدم الجمهور بفستانها المكشوف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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