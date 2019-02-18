كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 05:10 مساءً -
بعدما أطلقت النجمة هيفاء وهبي علامتها التجارية الخاصة بالأزياء وطغت عليها ألون قوس القزح، إنطلقت حملة إلكترونية تدعو لمقاطعة أزياء Beauvoyou بعدما اعتبرها البعض داعمة للمثلية الجنسية.
ورفضت هيفاء وهبي التعليق على هذه الأخبار، مؤكّدةً في تصريح لموقع “نواعم” أنها لا تنشغل سوى بعملها وجمهورها وأهلها فقط.
وأوضحت هيفا وهبي “منذ بداية إطلاق خط الأزياء الخاص بي وحتى وقتنا الحالي، حققت ما يزيد عن 700 طلب شراء حول العالم في أقل من أسبوع فأنا أعمل وهم يتحدّثون”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تردّ على حملة مقاطعة أزيائها بسبب دعمها المثلية الجنسيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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