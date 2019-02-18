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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الإعلامية السورية رولا منصور جمهورها بمجموعة صور لها، من جلسة تصوير حديثة خضعت لها مؤخرا.
رولا ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، نسخة طبق الأصل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
فبالإضافة إلى الشبه الكبير الذي يجمع الإعلامية السورية بهيفاء، إلا أنها تعمدت الظهور بنفس ستايل لبسها وتصفيفة شعرها، حتى وزوايا التصوير، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات من جمهورها، واتهموها بتعمد تقليد هيفاء وهبي.
وكانت الإعلامية السورية رولا منصور قد اعترفت من قبل بأنها تحرص على أخذ نفس وضعيات التصوير التي تتبعها هيفاء وهبي، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بهذا الشبه وهو ما يجعل الناس تتهافت لالتقاط الصور معها معتقدين أنها هيفاء.
الإعلامية السورية شددت علىأنها لم تجر أي عملية تجميل سابقًا وأن الشبه بينها وبين هيفاء طبيعي سواء من حيث لون الشعر أو العينين.
كانت هذه تفاصيل خبر رولا منصور تتحول لنسخة من هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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