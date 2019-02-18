ماذا قالت والدة ميشيل أوباما عن إطلالتها الغريبة بحفل «جرامي»؟.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي اليابق، باراك أوباما، بإطلالة صادمة وغريبة خلال حفل توزيع جوائز “جرامي” 2019، إذ ارتدت بدلة لامعة زيتونية اللون من تصميم بيت أزياء “ساشين أند بابي-Sachin & Babi”.

مجلة “فوج-Vogue”، ذكرت أن تصميمات “ساشين أند بابي” أصبحت من أساسيات السجادة الحمراء لمشاهير هوليوود، ومن بينهم ميندي كالينج وأوكتافيا سبنسر، وأخيرا السيدة ميشيل أوباما.

الثنائي المؤسس لبيت الأزياء، وهما الزوجان، أشين، وبابي أهلواليا، من أصول هندية، أجريا قبل عام تحولا جذريا غير مسار رحلتهما، حيث استمعا إلى زبائنهما بشكل أكبر.. وعلى الرغم من بساطة الأمر إلا أن نتائجه كانت مذهلة، إذ تضخمت أعمالهما التجارية الإلكترونية، وارتدا كبار المشاهير تصميماتهما، وتعد ميشيل أوباما أحد أكبر الإضافات لعلامتهما.

بابي أهلواليا، قالت عن كيفية التواصل مع ميشيل أوباما: إنها تلقت مكالمة هاتفية من مصفف الشعر الخاص بها، قبل أسبوعين من الحفل، الذي أخبرها أن علامتها التجارية لفتت أنظار ميشيل، وتود أن ترتدي شيئا من تصاميمها.

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وأضافت إن ميشيل اختارت اثنين من بدلات البيجاما الناعمة والمريحة، من مجموعة “ما قبل الخريف”، ولكنها سألتها عما إذا كانت تريد شيئا مفاجئا، وبالفعل أعجبت زوجة أوباما بتصميم البدلة، ومظهرها اللامع مثل الجواهر.

أهلواليا، أشارت إلى أنها لم تكن تفضل أن ترتدي ميشيل زيا مطبوعا، وأنها كان لديها هذا “الترتر” الأخضر في منزلها، رسمت التصميم وبعثته إليها، ومن ثم أعجبت به وشحنته لها خلال 10 أيام.

وأشارت إلى أن ميشيل كانت تخطط لارتدائه خلال جولة ترويجية لكتابها “وأصبحت-Becoming”، وبعثت لها رسالة قالت بها: “سأقوم بفعل شئ مميز جدًا بهذا الزي”، وقررت أن تحضر به حفل “جرامي”.

ميشيل أوباما كشفت عن إعجاب والدتها بالزي، حيث قالت إنها بدت رائعة به، وأضافت ميشيل: عندما لا تعتقد والدتك أنك شخصية عامة حقا، ذلك لأنها سألتها عما إذا كانت قد التقت بنجوم حقيقيين من هوليوود.