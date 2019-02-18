ريهام سعيد تخوض أصعب التحديات على الهواء وتظهر شجاعة غير مسبوقة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استضافت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مجموعة من الشباب الذين يدعون بأنهم خارقون للطبيعة، وذلك في إحدى حلقات برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”.

ريهام خاضت مع هؤلاء الشباب مجموعة من اصعب التحديات، كشفت عن شجاعتها غير المسبوقة، حيث قامت بسحب سيارة نقل دون أي مساعدة من أحد، فكشف لها المسئول عن الفريق أن السيارة عندما تكون في الوضع المحايد فيكون من السهل أن تسحب.

الإعلامية المصرية خاضت أيضا تحدي السير على الزجاج وهي حافية القدمين، حيث اخبرها المسئول أن الزجاج الموضوع يكون بلا حد، وهو ما يجعله لا ياذي من يسير عليه.

ريهام لم تكتفي بذلك، بل قامت أيضا بوضع “الشنيور” على رأسها، حيث قام المسئول بإدارتها دون أن تخترق رأسها، حيث أكد انها لا يكون لها حد تخترق به.

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وكانت ريهام سعيد قد بدأت تقديم برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة” في شهر أكتوبر الماضي، حيث انضمت إلى شبكة قنوات “الحياة” بعد أزمتها مع شبكة قنوات “النهار”.

وأعلن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، انتهاء خلافات ريهام مع قنوات “النهار”، حيث أكد، في بيان صحفي، أن مساعيه نجحت في تقريب وجهات النظر، وبناء عليه اقتنع الطرفان بإنهاء كافة القضايا والتحكيم و الخلافات.

يذكر أنه كانت قد وقعت أزمة حادة بين ريهام سعيد وإدارة شبكة قنوات “النهار” التي كانت تقدم عليها برنامجها “صبايا الخير”، وقد بدأت الأزمة بعدما أصدرت ريهام بيان قالت فيه إنها ترفض أن يتم الضغط عليها لتوقيع عقد لمدة 3 سنوات مع القناة، وأنها ترفض بشدة أن يتم الربط بين ظهورها وبين توقيعها على هذا العقد، وحررت محضر لإثبات رفضها ربط ظهورها بالتوقيع على العقد الجديد وبلاغ آخر تتهم فيه القناة بالسب والقذف فى بيان أصدرته.

ومن جانبها تقدمت شبكة قوات «النهار» بمحضر ضد ريهام سعيد تتهمها بالتهجم على القناة، وذلك بعدما استدعتها القناة لتصوير حلقات برنامج.