محمد النني يؤدي مناسك العمرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أدى النجم الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، مناسك العمرة، مؤخرا، نظرا لحصوله على الوقت الذي يسمح له بذلك؛ كونه لم يشارك بصفة أساسية في تشكبة المدرب الإسباني أوناي إيمري.
لاعب وسط منتخب مصر نشر صورة له في المملكة العربية السعودية، خلال تأديته لمناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مرتديًا ملابس الإحرام.
العديد من متابعي محمد النني على «إنستجرام»، وجهوا له التهنئة داعيين الله أن يتقبل منه مناسك العمرة.
داني ويلباك مهاجم أرسنال الإنجليزي، كان قد تحدث عن زميله، محمد النني قائلاً: مشاركة محمد النني في المباريات قرار يمتلكه أوناي إيمري مدرب أرسنال، ولا يمكنني التعليق على هذا الأمر، لكن طبعا النني زميل رائع ويقدم أداءً جيداً مع منتخب مصر، وآمل أن ينال دقائق أكثر في المباريات المقبلة مع النادي.
يشار إلى أن النني لا يلعب أساسيا مع الفريق منذ رحيل أرسين فينجر عن تدريب الفريق، وقدوم الإسباني أوناي إيمري.
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