صور.. منافسة الأناقة بين نجمات بوليود على السجادة الحمراء في حفل Filmfare Glamour and Style Awards 2019

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اجتمعت كوكبة كبيرة من نجوم بوليوود تحت سقف واحد الأربعاء 13 فبراير، أمثال شاروخان، ديبيكا بادوكون، سوناكشي سينها، فيكي كوشال، كارتيك أريان، موني روي، كاجول وريخا من بين آخرين أذهلوا الجمهور، خطفوا الأنظار بأناقتهم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Filmfare Glamour and Style Awards 2019

إلى جانب مع سحره المغناطيسي، نال الملك خان مرة أخرى إعجابنا بذكائه وخفة ظله، عندما تم استدعائه على خشبة المسرح للحصول على جائزة “أكثر النجوم رقة” (ذكر)، حيث بدا ذلك عندما طُلب منه التعليق على مجموعة من الصور الغريبة من سنواته الأولى.

كما حصلت نجمة Om Shanti Om الممثلة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone على جائزة أفضل نجم رقيقة (أنثى). عندما ظهرت على المسرح لتتلقى نفس الشيء، وقد طُلب منها أن تحاول تذكر بعض التفاصيل بعض الأشياء التي مرت بها.

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شاركت الفنانة سوناكشي سينها صورة من الحدث على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث شوهدت مع شاروخان وديبيكا.

كان الحفل قد أقيم بشكل خاص لتكريم الأيقونات الحالية للأزياء في صناعة السينما. من كارتيك آريان، فيكي كوشال إلى شاروخان، ديبيكا بادوكون، ريخا، والعديد من قائمة المشاركين في هذا الحدث.