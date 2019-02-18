نجم الأكشن الهندي تايجر شروف يخاف النوم بمفرده!

رنا صلاح الدين - بوليوود - خلاف

ظهر الممثل الشاب تايجر شروف وفريقه النسائي الممثلتين أنانيا باندي وتارا سوتاريا أبطال فيلم Student of the، في الآونة الأخيرة على برنامج دردشة “قهوة مع كاران” الإعلامي والمنتج الشهير كاران جوهر.

وخلال الدردشة، اعترف شروف أنه لا يستطيع النوم بمفرده، وأرجع هذا الأمر منذ أن شاهد فيلم رعب، وأشار إلى أنه عندما يسافر، يبيت بصحبة عضو في فريق الفيلم، وعندما يكون في المنزل، ينام مع والدته.

وخلال اللقاء الذي جرى ضمن الحملة الترويجية للفيلم، كشفت أيضًا ابنة الممثل المعروف شانكي باندي Chunky Pandey الممثلة الصاعدة أنانيا، في أثناء تقليدها زميلتها سوتاريا، أن تارا تنطق اللغة الإنجليزية بطريقة غريبة.

Advertisements

في سياق مماثل، أعلنت الفنانة الهندية شرادا كابور، عن اشتراكها في الجزء الثالث من الفيلم الهندي الشهير”باجي 3”، برفقة تايجر شروف بطل الجزأين السابقين.

وكانت الفنانة ديشا باتاني، والممثلة سارة على خان من ضمن المرشحين للدور، إلا أن شرادا كابور تم الاستقرار عليها لتقديم الجزء الجديد من الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي أكشن، ومن إخراج أحمد خان، الذي أخرج الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق إيرادات كبيرة بشباك التذاكر الهندية عام 2018، وكان بطولة تايجر شروف، وديشا باتاني.