فيديو.. ويل سميث يشيد بأداء رانفير سينج في فيلم Gully Boy

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعجب النجم الأمريكي الأسمر ويل سميث، بأداء الممثل الهندي رانفير سينغ كمغني راب في أحدث أفلامه السينمائية المعروضة في Gully Boy الذي صدر مؤخرًا.

شارك سميث على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram، مقطع فيديو، أبدى في حماسة كبيرة وسعادة بعد مشاهدة رانفير Ranveer Singh وهو يؤدي شخصية مغني لموسيقى الراب في الفيلم الذي أخرجته زيا اختار Zoya Akhtar.

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الممثل البالغ من العمر 50 عامًا شارك مع رسالته مقطعين قصيرين لرانفير وبعض اللقطات من أغنية Apna Time Aayega. من ناحيتهما، قامت نجمة الفيلم عليا بهات والمخرجة وزويا اختر رانفير سينج رانفير سينج بإعادة مشاركة الفيديو الذي نشره سميث. وقالت علياء فيه: “أحب ويل سميث”، لكن يبدو أن رانفير لم يشاهد الفيديو بعد.

يُذكر أن سميث قضى وقتًا ممتعًا مع رانفير سينج عندما جاء نجم هوليود إلى الهند العام الماضي لتصوير أغنية خاصة في دور شرفي لأحد الأفلام من إنتاج كاران جوهار. ممثل فيلم “علاء الدين”، شارك بعض الصور مع كاران جوهر KJo ورانفير سينج Singh.