فيديو.. سوشانت سينج راجبوت وبهومي بندكار يجيبان على أسئلة الجمهور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في مقطع فيديو حصري إجابة الفنانة الهندية الجميلة بهومي بندكار والنجم الشاب سوشانت سينغ راجبوت بطلا Sonchiriya في أول لايف على أسئلة معجبيها مع موقع الترفيه الهندي الشهير pinkvilla.

فيلم Sonchiriya مليء بالإثارة والتشويق وهو من بطولة بهومي بندكار والنجم الشاب سوشانت سينغ، يعطينا نظرة ثاقبة عن حياة المغامرات في منطقة شامال.

وتستند قصة الفيلم عام 1975، ومؤخرا، شارك فريق الإنتاج البرومو الترويجي للفيلم، الذي استطاع نيل رضا قطاع كبير من الجماهير.

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الأسئلة التي طرحت على سوشانت سينج راجبوت وبهومي بندكار جاءت على google كان بعضها مضحك جدا والآخر غريب، وهي الأسئلة التي يبحث الناس عنها على جوجل، وتشمل الأسئلة من صديقها؟ لماذا لا يجيبون على الأسئلة؟ وأيضا كيف سيبدو الفضائي؟

الجدير بالذكر أنه في إحدى إطلالات سوشانت سينج راجبوت على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بدا مختلف تمامًا بلحية طويلة وزي عسكري.

يضم أيضا الممثلين مانوج باجبايي و رانفير شوري و أشتوش رنا، وتدور قصة الفيلم عن أحداث تقع في بلدة صغيرة تحكمها عصابات مسلحة تبتز أهلها مما يدفعهم للمقاومة.