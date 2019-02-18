ابنة شاروخان تتمنى مواعدة هذا النجم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن سوهانا خان ابنة نجم السينما المحبوب شاروخان قد كبرت، وترغب في دخول المنطقة المحظور إتيانها على الفتيات الصغيرات، وهي منطقة مواعدة الشبان.

في جلسة “Ask Me A Question” الأخيرة على على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram ، كشفت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا عن اسم الممثل الذي ترغب في مواعدته.

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عندما سألها أحد المعجبين ، “هل تريد التمثيل؟” أجابت سوهانا على الطلب بنشر صورة لمطرب البوب ​​الكوري الجنوبي كيم جون ميون ، المعروف باسم “سوهو” ، وهو ممثل وكاتب أغاني وموديل، وازداد التأكيد حول أن سوهانا احدى المعجبات لمغني البوب الكوري الجنوبي.

وليس سرا أن ابنه الملك خان تريد أن تتبع خطى والدها والانضمام إلى صناعة التمثيل، في مقابلة مع مجلة “فوج” العام الماضي ، أحدثت الفتاة الشابة صخبا حول تطلعاتها في التمثيل.

وكانت سوهانا ، التي تدرس في كلية اردنغلي في المملكة البريطانية ، قد شاركت أيضا في مسرحية تتبع إنتاجها الجامعي لروميو وجولييت، حيث قامت بدور جولييت، فكان والدها داعماً لها، وقد طار إلى لندن خصيصاً لمشاهدة العرض