سونام كابور تُغيّر أسمها على وسائل التواصل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غيّرت الممثلة سونام كابور اسمها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذا التغيير ليس له علاقة بزواجها، لكنه جاء كضرورة من أجل فيلمها الجديد The Zoya Factor. وكانت الممثلة قد أضافت بالفعل لقب زوجها أناند أهوجا إلى اسمها بعد حفل زفافها في مايو من العام الماضي.

ممثلة خوبسورات غيرت اسمها الآن زويا سينج سولانكي، اسم شخصيتها في الفيلم. كما غيرت سيرتها الذاتية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، كما غيرت اسم المستخدم الخاص بها إلى ‘Lucky Mascot، بينما ملفها الشخصي على تويتر ‘Lucky Charm.

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تعمل سونام أمام الممثل دولكار سلمان في الفيلم، المأخوذ من الكتاب الذي يحمل نفس الاسم، وهو الكتاب، الذي كتبه أنوجا شوهان وتدور قصته حول زويا وكيلة إعلانات ولدت في نفس اللحظة عندما فازت الهند بأول بطولة كأس العالم في عام 1983، تسافر زويا مع فريق الكريكيت الهندي للعمل، وتقع في النهاية في حب قائد الفريق.

يقوم بإخراج الفيلم ابيهشيك شارما Abhishek Sharma وأيضًا يضم الممثل أنجاد بيدي Angad Bedi، ومن المقرر أن يطلق بدور العرض في أبريل من هذا العام.

وشوهدت سونام للمرة الأخيرة على الشاشة مع والدها أنيل كابور في إيك لاديكي كو ديخا توه إيسا لاغا. من إخراج شيلي تشوبرا دار، وقد فشل الفيلم في ترك أثر على شباك التذاكر.