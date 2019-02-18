فيديو.. فستان الفنانة جانفي كابور يثير ضجة في حفل Glamour and Style

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ما زال فستان الممثلة الهندية الشابة جانفي كابور الذي ارتدته في حفل Filmfare Glamour and Style Awards 2019، يثير الضجيج سواء بالمواقع الفنية أو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من انتهاء الحفل الاسطوري للمهرجان المرموق.

وارتدت ابنة الفنانة الراحلة وأيقونة السينما في بوليوود سريديفي في حفل ختام Glamour and Style Awards الذي تنظمه المجلة الترفيه والموضة الشهيرة Filmfare فستانا أبيض شفافا، ومُجسمًا وصفه كثيرون بـ “المثير”.

وبعد تداول صورة للفستان، ومقطع فيديو يحمل دلال وانوثه جانفي الزائدة خلال مشيها على السجادة الحمرا، وكلمتها أمام حشد من الصحفيين، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأصوات تتعالى بضرورة تبني حملة لعودة الممثلات الهنديات إلى تقاليد المجتمع المحافظ.

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وبحسب تقارير هندية، يعتزم نشطاء مطالبة وسائل الأعلام يتجاهل الأحداث التي تشارك فيها “كابور”، عقابًا لها، وردًا على تلك الأزياء المثيرة التي تحرص على ارتدائها في المحافل الدولية والفنية الخاصة.

الفنانة الهندية تلقت عدد كبير من التعليقات على على تلك الإطلالة الجديدة مثل “عروس البحر”، حيث أشاد البعض بجمالها، بينما انتقد آخرون مبالغتها.