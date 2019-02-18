الفنان الهندي أجاي ديفجان يرفض عرض فيلمه الجديد في باكستان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلن الفنان الهندي أجاي ديفجان يوم الاثنين 18 فبراير أن فيلمه الجديد Total Dhamaal “توتال دامال” لن يصدر في باكستان، ويأتي هذا القرار في أعقاب هجوم إرهابي على قافلة تابعة لقوات الشرطة في كشمير أودت بحياة 40 جنديا على الأقل.

وجاء قرار النجم الكبير البالغ من العمر 49 عاما الذي يعد من بين مشاهير بوليوود الذين أدانوا الهجوم الإرهابي في بولواماما، عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، قال فيها: “في ضوء الوضع الحالي، قرر فريق فيلم Total Dhamaal عدم نشر الفيلم في باكستان”.

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الفيلم من إخراج إندرا كومار، يضم توتال دهامال مجموعة من الممثلين الكبار مثل، مادهوري ديكسيت، أرشاد وارسي، جافيد جافري، أنيل كابور وريتيش ديشموخ. الفيلم، بالتعاون تم إنتاجه بالتعاون بين Ajay Devgn FFilms وFox Star Studios، ومن المتوقع أن يطلق في الهند في 22 فبراير.

في 14 فبراير 2019، تعرضت قافلة تحمل أفراد أمن على طريق جمو سري‌نگر السريع للهجوم من قبل مفجر انتحاري يقود سيارة في لتاپورا، وبالقرب من أوانتي‌پورا.

أسفر الهجوم عن مقتل 40 من عناصر قوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وأعلن جيش محمد، وهي منظمة مقرها پاكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.