هنا الزاهد ترد على أحد متابعيها وصف صوتها بالمخيف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة المصرية هنا الزاهد، على متابعة تعليقات متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا، ردت على تعليق أحد المتابعين انتقد فيه صوتها ووصفه بالمخيف، بطريقة طريفة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «يا عم خليك فريش في أيه»، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع ردها.

Advertisements

الفنانة المصرية يعرض لها في دور العرض حاليًا فيلم «قصة حب»، ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، و حنان سليمان، وياسر طوبجي، وعلا رشدي، الفيلم قصة وإنتاج ياسر صلاح، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وأثارت هنا العديد من الشائعات بسبب تغيبها عن العرض الخاص لفيلمها، وقيل أن ذلك بسبب غيرة خطيبها أحمد فهمي عليها بسبب المشاهد الرومانسية التي تجمعها بحاتم في الفيلم.

ووجهت هنا الزاهد، رسالة رومانسية لخطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار حول وجود خلافات بينهما قالت فيها: «ربما لم أخبرك بهذا أبدا، لكن عليك أن تعرف أنه لا يوجد شيء أفضل من وجودك بجانبي. أعز صديق لي، وكل شيء بالنسبة لي..أحبك».