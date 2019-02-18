الفنانة الكويتية هند البلوشي تصدم جمهورها وتكشف عن إصابتها بمرض غريب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن معاناتها من مرض غريب يتسبب في انتفاخ وجهها.

هند قالت إن هذا المرض تظهر أعراضه عندما تعاني من الحزن أو التوتر، حيث تجد إن وجهها يصاب بالانتفاخ عندما تشعر بالانزعاج على المستوى النفسي.

الفنانة الكويتية عبرت عن انزعاجها الشديد من هذا المرض، حيث أن وجهها يظهر كأنه متورم بمجرد أن تشعر بالضيق، متسائلة عن سبب ذلك وكيفية علاجه.

وكانت هند البلوشي قد صرحت من قبل أنها تعاني من مرض شديد، احتار الأطباء في تشخيصه، لافتة إلى إنها ستخضع أولاً لتحليل عينة من الغدد الليمفاوية لتحديد طبيعة هذا المرض، وقد عبرت عن استيائها الشديد من الشامتين في مرضها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ “سناب شات”.

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هند لم تتمالك دموعها خلال الفيديو، وقالت: “تدشون تسبون وتقذفون وتعلقون تعليقات سخيفة: (الله يقطع وجهك إن شاء الله ما طيبين ويا رب وجهك ينفجر), أنا أم وعندي طفلين ويتيمة.. دعاؤكم إلي قاعدين بتدعوا عليا راح يرجعلكم لسبب لأن الله ما يضيع حق أحد”.

وأضافت: “أنا كل يوم بقول حسبي ربي ونعم الوكيل، لا أحتاج أن أدعي على أحد، وكلت ربي ودعيت اللهم رد كيدهم في نحورهم لكل من أراد بي سوء.. وأنا قلت عن حالتي في فيديو على السناب لكي تبرر سبب غيابي ومو مشان أشحت منكم حق العلاج متل البعض”.

واختتمت كلامها بقولها: “وأنا للحين ما تلقيت العلاج المناسب، لأنه ما اتعرف نوع البكتريا حتى الآن.. وذلك لأن الدكتور لازم ياخذ عينة ويحللها ليعطيني الدواء المناسب.. وكفى كلام عن أن ما حدث لوجهي بسبب النفخ وعمليات التجميل..أنا ما شكيت مرضي ليكن سكينه لله وما أريد إلا دعواتكم”.