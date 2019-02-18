بعد غياب.. شيرين سيف النصر: سأعود للتمثيل في هذه الحالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الإعلام، كشفت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، عدد من تفاصيل حياتها الخاصة وموقفها من العودة للتمثيل.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها موجودة حاليًا في لندن لزيارة شقيقتها وسوف تعود إلى مصر قريبًا.

وأضافت، أنها لا تفكر حاليًا في العودة للفن وإن كانت الفكرة واردة لكن بعد أن تجد الدور المناسب الذي يعيدها للفن.

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وعن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لها مع زوجها السابق الدكتور رائف الفقي، وانتشار أخبار حول عودتها له؛ أكدت أن هذه الصورة قديمة وأنها منذ طلاقها لم تفكر في الرجوع إلى طليقها ولا تفكر في الزواج ثانيةً، وأن كل الأخبار التي ترددت لا تمت للحقيقة بصلة.

وكان أخر عمل فني شاركت به شيرين سيف النصر هو فيلم «أمير الظلام»، مع الفنان عادل إمام، وكان ذلك عام 2002.

ويعد من أنجح الأدوار التي أدتها شيرين سيف النصر مسلسل «ومن الذي لا يحب فاطمة»، والذي قدمته مع الفنان أحمد عبدالعزيز، وكان في بدايتها الفنية وعرض في عام 1993.