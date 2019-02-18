رانيا يوسف في نزهة بإطلالة صيفية خارج مصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة في عطلتها التي تقضيها بالخارج ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رانيا يوسف، ظهرت خلال الجلسة بملابس صيفية كشفت عن ساقيها وحذاء رياضي، وحازت الجلسة على اعجاب متبعيها.

من ناحية أخرى، تواصل رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد «بينا معاد»، والذي كان يحمل اسم «ملائكة إبليس»، سابقًا ويشارك في بطولته غادة عادل، إيمان العاصي، محمد جمعة، سلوى خطاب، وأحمد داود، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.

Advertisements

يُذكر أنه تم مؤخرا القبض على شبيهة رانيا يوسف المتورطة في الفيديو الإباحي الذي نسب إليها، وذلك بعد البلاغ الذي تقدمت به رانيا للنائب العام، وتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق فيه,

الفنانة المصرية، قالت في أول تعليق لها بعد القبض على الراقصة المتورطة في الفيديو، إنها تطلب من كل من أخطأ فيها أن يجد الشجاعة ليعتذر عن نهشه لعرضها وعرض ابنتيها.

رانيا قالت إنها لا تسامح أي شخص أخطأ فيها أو تحدث عنها بما هو عار من الصحة، وأنها لن تترك حقها.