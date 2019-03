النجمة الأمريكية كاميلا كابيلو ترتدي الحجاب داخل مسجد الشيخ زايد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

زارت المطربة الأمريكية الشهيرة كاميلا كابيلو، مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ووضعت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً، الحجاب على رأسها احتراما لقدسية المكان.

صور كاميلا كابيلو، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى البعض من خلال الصور على احترامها لقدسية المكان وجمالها في الحجاب، كما تسببت الصور أيضاً بانتشار شائعة اعتناقها الدين الإسلامي وارتدائها الحجاب.

والجدير بالذكر أن الحظ قد ابتسم للمغنية الأمريكية والكوبية الأصل كاميلا كابيلو، وذلك لتحصد 4 جوائز، مؤخرا، خلال حفل American Music Awards، وهى جائزة New Artist of the Year، وأفضل تعاون، وأفضل فيديو كليب، وأفضل أغنية بوب روك عن أغنية Havana (feat. Young Thug) ، وهي الأغنية التى صنعت شهرتها حول العالم وحققت حتى الآن 1,350,743,557 مشاهدة.

وكاميلا كابيلو هي مغنية و كاتبة أغاني أمريكية كوبية كانت عضو فى فرقة الفتيات الغنائية Fifth Harmony, قبل أن تعلن في أواخر سنة 2016 إنسحابها من الفرقة، وبدأها لمسيرة منفردة بدأت بٱطلاقها لأغنية ( I know what you did last summer) مع المغني الكندي شون مينديز، و التي احتلت مركزا ضمن أفضل عشرين أغنية في ترتيب أغاني الولايات المتحدة الأمريكية بيلبورد هوت 100 إضافة لأغنية (bad things) مع مغني الراب ماشين جان كيلي و احتلت الأغنية المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة.