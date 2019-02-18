جينيفر لوبيز وحبيبها يشتريان منزل جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اشترت المغنية والنجمة الأمريكية ​جينيفر لوبيز​ وحبيبها أليكس رودريجيز منزلاً فاخراً على شاطئ البحر القديم في “ماليبو” الذي يعد واحدا من أرقى خطوط الخط الساحلي في المدينة.

وبحسب جريدة “ذا صن” البريطانية والتي أشارت إلى أن المنزل كان مملوكاً سابقاً للممثل الأمريكي جيرمي بيفين، فان الزوجان اللذان تصل ثروتهما معاً إلى حوالي الـ500 مليون جنيه إسترليني إشتروا هذا المنزل مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

الجريدة العالمية أضافت أنه تم بناء المنزل المكون من ثلاثة طوابق في عام 1949 ويضم 4 غرف، بما في ذلك الجناح الرئيسي في الطابق العلوي.

المنزل الجديد يبلغ مكان الإقامة فيه على مساحة 4404 أقدام مربعة ويحتوي على حوض استحمام مدمج ومقصورة ملابس ودش بخار وشرفة خاصة تطل على الشاطئ .

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وتشير التقارير إلى أن العائلة سوف تحتاج إلى بعض التعديلات حيث أن العقار به أربع غرف نوم فقط، وهي لن تكفي العائلة الكبيرة من جينيفر وتوأميها وطفليين أليكس “إيلا” و”ناتاشا”.

وكانت المطربة الأمريكية اللامعة جينيفر لوبيز، قد احتفلت بعيد الحب مع حبيبها أليكس رودريجيز في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية مع أطفالهما، حيث يعد ثالث عيد حب يقضيه الثنائي سويا.

ومن جانبها أهدت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، حبيبها أليكس رودريجيز ساعة من طرازAudemars Piguet Royal Oak بسعر 24 ألف و300 دولار.

وصور رودريجيز يدية عبر خاصية القصص المصورة في حسابه الرسمي على موقع التاصل الاجتماعي Instagram، والتي أهدتها له جينيفر لوبيز وعلق عليها “شكرا لك حبيبتي”.