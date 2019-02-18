زوجه جون ليجند تشاركة كليب عن «العنف المسلح».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم والمطرب الأمريكي الشهير جون ليجاند، دائمًا فى الأنشطة العامة والعمل الخيرى، وتم تعيينة فى المنتدى الاقتصادى العالمى لمنتدى القيادات الشابة العالمية، الذى دعا إلى وضع سياسة أكثر إنسانية للمخدرات فى الأمم المتحدة وكان من المناصرين الدائمين لحركة Black Lives Matter.

وطرح النجم العالمى جون ليجاند كليب جديد اسمه Preach”” على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، والكليب من إخراج دومينيك دوليون، وقد استعان ليجاند بزوجته النجمة كريسى تيجن لتظهر معه فى بداية الكليب .

وكان موقع “defpen”، فى الآونة الأخيرة، قد كشف عن تمكن ليجند من دمج نشاطه وفعالياته الخيرية فى موسيقاه.

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وفى الكليب الجديد تناول جون ليجاند مواضيع مهمة تشغل العالم مثل العنف المسلح والعنصرية واعتداء الشرطة فى أمريكا على الأشخاص ذوات البشرة السمراء، كذلك موضوع الهجرة.

وكانت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كريسي تيجان، وزوجها المغني العالمي جون ليجاند، قد حضرا حفل “Glamour Women of the Year Awards”، الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأثنين 12 نوفمبر.

وتم تكريم النجمة العالمية البالغة من العمر (32 عامًا) وظهرت كريسي تيجن بإطلالة مبهرة، حيث ارتدت فستانًا بتصميم مميز باللون الأبيض من تصميم دار أزياء “Solace London” ووصل سعره إلى 450 جنيها إسترلينيًا.