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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية شويكار، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وحرمتها من حضور أي مهرجان أو أي حفل تكريم لها.
شويكار، كانت قد تعرضت لأزمة صحية عام 2016، وذلك بعد سقوطها في منزلها وتعرضها لكسر حاد في منطقة الحوض ولم تعد تستطيع الحركة أو التنقل إلى أي مكان.
وقالت شويكار في حوار صحفي مع مجلة «لها»: “فكرت في السفر للعلاج بالخارج، و لكن تراجعت عن هذه الفكرة بعدما علمت أن مرضي لا علاج له، وصحتي جيدة اليوم وأحمد الله على ذلك”.
وعن حياتها الخاصة، أكدت أنها تعشق الوحدة وتفضل العيش بمفردها، لكن هناك سيدة تأتي لمساعدتها في أعمال المنزل، أما عن يومها فهي تحب الاستماع إلى الموسيقى كما تقرأ روايات لكبار الأدباء مثل نجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، بالإضافة إلى الروايات الأجنبية، لكن بسبب مشاكل بصرية أصبحت تكتفي بقراءة القرآن الكريم ومشاهدة التليفزيون.
وكانت الفنانة المصرية قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ 7 سنوات، ولم تشارك في أي عمل أو تظهر في برنامج، وفضلت العيش في هدوء، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «سر علني» الذي عرض في رمضان 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر شويكار تصدم جمهورها بعد الأزمة الصحية الأخيرة: حالتي لا علاج لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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