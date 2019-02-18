بالصورة .. جاكي شان ينشر صورته أمام برج خليفة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تتداول محبي النجم العالمي جاكي شان صورة للنجم العالمي جاكي شان من أمام برج خليفة، حيث يتواجد النجم العالمي في دبي لتصوير فيلمه الجديد.
اعتمد جاكي شان في الصورة على إطلالة بسيطة مكونة من قميص أبيض، وبنطلون جينز فاتح، وارتدى نظارة ذات إطار أسود، وبدى في الصورة في منتهى السعادة بعمله المقبل.
يذكر أن جاكي شان بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تركت أثرا في تاريخ السينما الحديثة، ومن أبرزها: "Rob-B-Hood" و "he Spy Next Door" و "The Karate Kid" و"Chinese Zodiac" و"Dragon Blade" و"Railroad Tigers"، وغيرهم .
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