انطلاق مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بالشراكة مع قناة TEN الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، يوم الأربعاء المقبل 20 فبراير وتستمر حتى الثلاثاء 26 فبراير، في منافسة بين 32 فيلماً على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.

وتكرم إدارة المهرجان بالشراكة مع قناة TEN الفنانة القديرة محسنة توفيق، والفنانة منة شلبي، والنجمة العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين، بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا.

وفي حفل الختام سيتم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، كما يتم تكريم خبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الشهير.

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ومن جهته قال الإعلامي نشأت الديهي الرئيس التنفيذي لقناة "تن"، إن القناة دائما تهتم بالثقافة والتنوير، والملفات التي تخدم المشاهد المصري والعربي، فالقناة هي صوت المواطن وتسعى إلى تقديم إعلامًا حقيقيًا يعبر عن المواطن ويقدم إلى المواطن، ومهرجان أسوان يقدم محتوى جدير بالاحترام والدعم والمساندة، لذلك قررنا دعم المهرجان ونكون شركاء معا من أجل نجاحه.

بينما أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير عام قناة تن إن الشراكة مع مهرجان أشوان الدولي لأفلام المرأة استكمالا في عملية تعظيم المحتوى وتطويره الدائم، حيث تقدم قائمة المهرجان مجموعة من أجمل الأفلام، التي جسّدت قوّة المرأة ومدى صمودها بشكل رائع، وتجربتها بشكل مثير للاهتمام.

وتقام فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.