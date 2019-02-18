محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان أحمد حاتم، إنه يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، ويجسد من خلاله شخصية شاب يُدعى "أدهم".
وأضاف حاتم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "(حكايتي) مسلسل اجتماعي، وأعتبره اختيارًا ذكيًا جدًا من ياسمين، تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي".
وعن الشخصية التي سيظهر بها ضمن أحداث العمل، أوضح "أقدم دور أدهم، سيراه الجمهور في بداية المسلسل بشكل سيختلف تمامًا عما سيصبح عليه في نهاية العمل، سيمر بكثير من المراحل، رحلة صعود، حب، انتقام، وضعف، حتى يتحول لشخص آخر".
جدير بالذكر أن أحمد حاتم يُعرض له حاليًا فيلم "قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حاتم لـ"الخليج 365": أقدم رحلة صعود وحب وانتقام في "حكايتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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