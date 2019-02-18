إيهاب فهمي عن شائعة وفاة نادية لطفي: "إحنا مش حانوتية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان إيهاب فهمي، شائعة وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والتي انتشرت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى استيائه من انتشار الشائعة، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "إحنا مش حانوتية لما هنعرف خبر رحيل فنان، هنبلغ كل الناس، طالما مقولناش يبقى مينفعش ناخد كلام من أي حد طالما لم يصدر بيانًا من النقابة فالكلام الذي تردد كذب".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي أحد أشهر نجوم زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها "المومياء، الخطايا، قصر الشوق، الخائنة، الناصر صلاح الدين، السبع بنات، السمان والخريف، منزل العائلة المسمومة، لا تطفئ الشمس، الباحثة عن الحب، عدو المرأة، رجال بلا ملامح"، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس" أخر أعمالها الفنية