نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نفت الفنانة نهال عنبر ما تردد عن وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ ساعات قليلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنها أجرت اتصال هاتفي بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأكد لها أن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي جيدة جدًا".
واستكملت: "النقيب أوضح أن ما تردد عن وفاة بطلة، فيلم "النظارة السوداء" مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وتتلقى الفنانة نادية لطفي العلاج بمستشفى المعادي العسكري، إذ تعاني من أمراض الشيخوخة.
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