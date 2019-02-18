المالكي وهنيدي والبلام يجسدون الشخصيات القيادية في الحصن

اختارت الهيئة العامة للترفيه 3 من فناني الكوميديا، وهم فائز المالكي ومحمد هنيدي وحسن البلام؛ لتمثيل الشخصيات القيادية في النسخة السعودية من برنامج “الحصن”، الذي خُطط على مساحة تقدر بـ 300 ألف متر مربع.

وسيؤدي المالكي، وفقاً لـ “المدينة”، شخصية الجنرال “لي” قائد المهاجمين، فيما سيجسد هنيدي شخصية قائد المدافعين “تاكيشي”، يرافقه البلام في شخصية “هيدو”.

وسيشهد برنامج الحصن رصد جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين، الذين سيزيد عددهم على 25 ألف متسابق في الموسم الأول للعبة.