بالفيديو: تيم حسن يحتفل بعيد ميلاده الـ43 مع سيرين عبدالنور

يحتفل الفنان السوري تيم حسن اليوم بعيد ميلاده، الـ43، فهو من مواليد عام 1976، ويعد من أكثر نجوم الوطن العربي شهرة وجماهيرية بسبب جودة أدائه التمثيلي.

ونشر الفنان السوري تيم حسن، مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، حيث بدا فيه وهو يحتفل بعيد ميلاده بحضور الفنانة سيرين عبد النور في كواليس مسلسل “الهيبة الحصاد”، في الوقت الذي تم الاحتفال فيه بعيد ميلاد الأخيرة أيضًا.

ويأتي عيد ميلاد تيم حسن يوم 17 فبراير، فيما يأتي عيد ميلاد الفنانة سيرين عبد النور يوم 21 فبراير، فاحتفل كل منهما في التوقيت نفسه.

وحول أهم أعماله الفنية وأسرار عن حياته الخاصة: قدم تيم حسن العديد من الأعمال الفنية والتي أبرزها: مسلسلات ” الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، نزار قباني، الانتظار، زمن العار، الملك فاروق، نص يوم، تشيللو، عائلة الحاج نعمان، الوسواس، الهيبة بجزأيه الأول والثاني ” ، كما أحيا شخصية ” أسعد الوراق ” برفقة النجمة السورية أمل عرفة.

وأدى تيم حسن بطولتي فيلمين سينمائيين في مصر هما ” ميكانو ” عام 2009 و ” خطة بديلة ” عام 2015.

تزوج تيم الحسن مرتين، الأولى من الممثلة ديما بياعة، وأنجب منها ولدين، إلى أن حدث الانفصال بينهما عام 2012.

والزيجة الثانية كانت من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وفور إعلان الخبر كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.