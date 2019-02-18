صورة طبق الأصل.. شاهد: شبيهة هيفاء وهبي تصدم رواد مواقع التواصل

أثارت مذيعة سورية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وجود شبه كبير بينها وبين الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وشاركت المذيعة، رولا منصور، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها وهي تشبه هيفاء وهبي بصورة كبيرة، سواء في ملامح الوجه أو الشعر الأسود الطويل أو طريقة التموضع عند التقاط الصور.

وكانت رولا منصور اعترفت في لقاء تلفزيوني سابق في عام 2017، أنها سعيدة بالشبه بينها وبين هيفاء وهبي، موضحة أنها تحبها كثيراً ، وتسعد عندما يظن الجمهور في البداية أنها الفنانة اللبنانية الشهيرة.