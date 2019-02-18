الخميس.. أوبريت الليلة الكبيرة يعود من جديد على مسرح الهناجر

الليلة الكبيرةكتبت - إيمان العوضي :
تستعد فرقة مسرح القاهرة للعرائس لتقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" من جديد، علي خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس المقبل، فيتمام الساعة الخامسة مساءً.
يشار إلي أن أوبريت "الليلة الكبيرة" من تأليف صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، عرائس ناجي
جدير بالذكر أن "الليلة الكبيرة" هو أشهر أوبريت عرائس مصري تم عرضه للمرة الأولى في ستينات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1961، وقد شكل جزءا كبيرا من الفلكلور المصري بوصفه للمولد الشعبي.
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