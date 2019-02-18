شاهد.. العسيلي لجمهوره: تفتكروا بفكر في ايه ؟

محمود العسيلي كتبت - لمياء نبيل نشر المطرب محمود العسيلي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "العسيلي" على الصورة قائلاً:" تفتكروا بأفكر في ايه و لا مش باين أني بأفكر اصلا "، وجمهورة يرد:" بتفكر هي جاية من الارض ولا جاية مالسما ". لا مش باين أني بأفكر اصلا "، وجمهورة يرد:" بتفكر هي جاية من الارض ولا جاية مالسما ". ويذكر ان اخر اعمال "العسيلي" كليب أغنية "وجع الهوا"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع رامى سمير.

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