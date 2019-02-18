شاهد.. نانسي عجرم تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بكليب زي الوتر

نانسي عجرم

كتبت - تقى عادل

تخطى كليب "زي الوتر" للفنانة نانسي عجرم، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحه على قناتها الرسمية

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: محمد رفاعي، ألحان: وليد سعد،

والكليب من إخراج:ليلى كنعان.

يذكر أن نانسي قد طرحت مؤخراً أغنية "ليا" بمناسبة مولدتها الثالثة، على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وبلغت مشاهداته أكثر من 4 ملايين مشاهدة.