شاهد.. نانسي عجرم تتخطى الـ2 مليون مشاهدة بكليب زي الوتر

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تخطى كليب "زي الوتر" للفنانة نانسي عجرم، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحه على قناتها الرسميةعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: محمد رفاعي، ألحان: وليد سعد،
يذكر أن نانسي قد طرحت مؤخراً أغنية "ليا" بمناسبة مولدتها الثالثة، على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وبلغت مشاهداته أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
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