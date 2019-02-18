الخميس.. أنغام تشدو بأغنياتها في مهرجان هلا فبراير

كتبت - تقى عادل

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير بالكويت، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، ويشاركها في

ذات اليوم الفنان حسين الجسمي.

يذكر أن قد شاركت أصالة مؤخراً في الحفل يوم الجمعة الماضي بمشاركة الفنان مطرف

المطرف، ويختم المهرجان الفنانة نوال الكويتية، الفنان عبادي الجوهر.

تشهد الفترة الغنائية المقبلة لأنغام طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً" بعد مرور 3 أعوام على آخر ألبوماتها "أحلام بريئة" الذي طرح عام 2015.