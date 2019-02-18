شاهد.. سامح حسين يروج لفيلمه الجديد عيش حياتك

كتبت - لمياء نبيل

نشر الفنان سامح حسين، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "حسين" على الصورة قائلاً:" صباح التفاؤل اللى عايز تفاؤل وأمل وحب ومغامره ومناظر خلابه لمصر العظيمة هايلاقيها فى فيلم عيش حياتك

".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر

إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من اخراج: تامر بسيوني، وتأليف: وسام حامد.