شاهدوا.. ياسمين صبري ترفض تشبيهها باللبنانيات والمصريات والسوريات

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 03:52 مساءً -

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وسألت المتابعين:”بذمتكم تحسوا إني أنا مصرية”؟ لتردّ عليها إحدى صديقاتها التي كانت تصوّرها:”لا تحسي إن فيكي عرق سوري أو لبناني”.

لكن صبري عارضت صديقتها على تشبيهها هذا وقالت:”السوريين دول ملونين.. وأنا شكلي لا لبناني ولا مصري عشان الناس متضحكش علينا.. أنا شكلي من السعودية.. أحسن ناس”.

ومن ناحية أخرى تصوّر صبري حالياً مسلسلها “حكايتي” المقرّر عرضه رمضان القادم، متعجبةً من كمِّ الضغط الذي يتعرّضون له للحاق بالموسم الرمضاني والبدء مبكرًا بتصوير المسلسلات.