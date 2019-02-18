- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة للهدية التي تلقاها من أحد متابعيه.
محمد رمضان، وجه رسالة شكر لصانع الهدية وهي عبارة عن تمثال لشخصية محمد رمضان في مسلسل «نسر الصعيد» قال فيها: «شكرًا الفنان علاء صلاح هدية جميلة بتعبرلي عن حُب أهالي محافظة الشرقية الكرام تمثال شخصيتي في نسر الصعيد ثقة في الله نجاح ربنا يديم المحبة».
من ناحية أخرى وقع محمد رمضان، مع شركة «فالكون فيلمز»، والموزع والمنتج اللبناني صبحي سنان ورائد سنان، على بطولة فيلم جديد لعام 2020.
من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد “زلزال”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.
ويعد هذا العمل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها بعد سنوات طويلة من الاعتزال.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتلقى هدية مميزة من أحد محبيه.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.