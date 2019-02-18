الفنانة صفاء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ45.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية صفاء جلال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

صفاء استعرضت عبر حسابها الخاص صورة ضمت الهدايا التي تلقتها احتفالا بهذه المناسبة، وكانت الهدايا من الجمهور والعائلة والأصدقاء، وعلقت قائلة: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة».

جمهور الفنانة المصرية هنأها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها وتمنى لها عاما سعيدًا ومزيدا من التوفيق، وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات.

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يذكر أن صفاء جلال من مواليد عام 1974، تخرجت من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عملت مع المخرج جلال الشرقاوي للمرة الأولى وهو منحها اسمه لتصبح صفاء جلال.

الفنانة المصرية شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية ومنها: «هوانم جاردن سيتي، الريان، أخت تريز، لحظات حرجة، ملاعب شيحة، الضوء الشارد، عبودة ماركة مسجلة، هانم بنت باشا، امرأة من زمن الحب، أحلام في البوابة».

وكان آخر عمل قدمته صفاء جلال مسلسل «سابع جار»، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك في المسلسل كل من شيرين، دلال عبدالعزيز، أسامة عباس، هيدي كرم، وغيرهم.