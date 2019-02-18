فيديو "الحقنة" للراقصة الروسية "جوهرة" يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثار فيديو قصير قامت الراقصة الروسية "جوهرة" بنشرة على موقعها بالتواصل الاجتماعى الجدل والتعليقات الساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى اثناء أثناء قيام أحد الأطباء بإعطائها "حقنة" فى العضل . وعلقت الراقصة على الفيديو قائلة: "حقنة"، مع وضع بعض "الايموشن" منها ما يتألم وآخر يضحك. ونال فيديو "الحقنة" انتشارا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعى عقب نشرة بساعات قليلة، وأصبح مادة للسخرية،وانقسم الجمهور مابين مؤيد ومعارض، واصبح الفيديو محط السخرية والتهكم والتساؤل.

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