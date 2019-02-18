تعرفي على سبب تحدي محمد رمضان جمهوره على تويتر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - غرّد أحد متابعين الفنان محمد رمضان على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ووجّه له سؤال عن شرطه لإقامة أقوى حفل في مصر.
وقام علي غزلان، أحد مشاهير السوشيال ميديا بنشر صورة الريتويتة الذي قال فيها: "كام ريتويت يارمضان وتعمل حفله تغني فيها أغانيك؟"، ليبادر رمضان بعدها بالرد قائلا: " 50.000 ريتويت وأعمل أقوى حفلة فى مصر لو ده هيسعد جمهورى".
ويذكر أن رمضان يشارك في مسلسل "زلزال" من تأليف المؤلف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته حلا شيحة ونسرين أمين وماجد المصرى وحسام داغر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
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